Mit dem "Aftersales-Bereich" wollen die Konzerne in Zukunft mehr Geld verdienen, verkündeten sie in Genf. Also sich auch nach dem Kauf intensiver um den Kunden bemühen, ihn an die Marke binden, ihn zu Wiederholungs- und Zusatzkäufen anregen – ein Erlebnis aus dem Autobesitz machen, wie Mercedes-Marketing-Chefin Britta Seeger ankündigte. Das wäre dann ein Bereich, in dem sich die Millionen Euro-5-Besitzer in Deutschland gerne betreut sähen, denen die Autoindustrie momentan noch eine sehr kühle Schulter zeigt, wenn es um Hardware-Nachrüstung und Entschädigungen für mögliche Wertverluste geht. Aber vermutlich ist das auch nicht das, was die Autohersteller sich darunter vorstellen.