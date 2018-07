Die Syrien-Gespräche waren zunächst auf vier Tage angelegt. Quelle: Fabrice Coffrini/AFP/dpa

Syriens Regierung hat offen gelassen, ob sie an der geplanten Verlängerung der Genfer Friedensgespräche teilnehmen wird. Die Delegation aus Damaskus wollte am Samstag vorerst aus der Schweiz abreisen. "Für uns ist die Gesprächsrunde beendet", sagte der Chefunterhändler der Regierung, Baschar al-Dschafari.



Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura hatte am Donnerstag erklärt, die Gespräche sollten bis zum 15. Dezember weitergehen. Bislang zeichnet sich keine Annäherung der Konfliktparteien ab.