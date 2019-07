Genossenschaftliches Bauen ist eine Alternative zu Finanzierungskonzepten des "freien Markts", die auf möglichst hohen Profit ausgerichtet sind. In Frankfurt liegen die Mieten inzwischen im Schnitt bei fast 18 Euro pro Quadratmeter; für den Kauf in beliebten Vierteln werden Preise bis zu 20.000 Euro pro Quadratmeter verlangt. Sabine Künzel sieht in der Spekulation mit Wohnraum eines der größten Probleme der Stadt. "Das ist ein Skandal in einer Zeit, in der so viele Menschen verzweifelt auf Wohnungssuche sind", sagt sie.