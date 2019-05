Ende November 2018 schockte der chinesische Wissenschaftler und Unternehmer He Jiankui die Weltöffentlichkeit: In mehreren YouTube-Videos bekannte er sich dazu, Zwillingsmädchen auf die Welt gebracht zu haben, deren DNA er in der Petrischale nach künstlicher Befruchtung so bearbeitet haben will, dass die Mädchen gegen HIV immun seien. Der Mann wurde unter Hausarrest gestellt, seine Forschungen gestoppt. In dieser Woche veröffentlichten Experten in China eine Untersuchung des Experiments und bescheinigen He Jiankui, dass er, der weitgehend im Geheimen gearbeitet hat, wissenschaftlich auch noch schlampig gearbeitet habe.