Klöckner hofft auf neue Züchtungsmethoden bei Pflanzen. Archiv.

Quelle: Lisa Ducret/dpa

In der Diskussion über neuere Gentechnikverfahren in der Landwirtschaft mahnt Agrarministerin Julia Klöckner, den technologischen Fortschritt nicht außer Acht zu lassen. "Wir brauchen Pflanzen, die resistent sind gegen Wetterkapriolen", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Allerdings habe die grüne Gentechnik hierzulande keine Akzeptanz, das müsse man hinnehmen, so Klöckner weiter. Sie setze allerdings große Hoffnungen auf neue Züchtungsmethoden.