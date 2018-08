Anwohner in der Gegend mussten nach dem Teilbrückeneinsturz ihre Wohnungen und Häuser räumen. Ingenieure begannen am Sonntag mit der Inspektion der eingestürzten Teile, nachdem Rettungskräfte ihre Suche nach Vermissten eingestellt hatten. Der Chef des Ingenieurteams, Roberto Ferrazza, sagte, eine erste Untersuchung lege mehrere mögliche Ursachen für den Einsturz nahe. Es sehe so aus, als seien zunächst Verzerrungen in der Brückenspannung aufgetreten. Mit Blick auf den Bruch in der Struktur müssten sich die Experten die genaue Lage der Trümmer ansehen, sagte Ferrazza der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.