Unser Job ist es, so zu arbeiten, als wären da noch Überlebende in den Trümmern. Emanuele Gissi, Feuerwehrmann in Genua

Federica Bornelli war am Vormittag selbst für das italienische Rote Kreuz an der Unglücksstellle. Sie will Hoffnung verbreiten, doch ihre Erschöpfung und ihr ungutes Gefühl für den weiteren Einsatz kann sie nicht verbergen. "Die Arbeit ist in mentaler und psychischer Hinsicht sehr anstrengend", sagt die junge Frau. Auch wegen der Sicherheitsrisiken ist die Arbeit mühselig, langwierig. Ein einziges Auto zu bergen, habe am Morgen vier bis fünf Stunden gedauert, erzählt sie. "Unser Job ist es, so zu arbeiten, als wären da noch Überlebende in den Trümmern", ergänzt Feuerwehrmann Emanuele Gissi.