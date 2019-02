Ein Lastwagen steht vor dem Abgrund der eingestürzten Brücke

Quelle: reuters

Am Unglücksort bot sich direkt nach dem Unglück ein Bild der Verwüstung, in der Brücke klaffte eine Lücke von 200 Metern Länge. "Es ist die Hölle", zitierten damals Medien die Rettungskräfte, die zu Hunderten und mit schwerem Gerät nach Verschütteten suchten. Sie fanden Tote, aber auch Überlebende.



Kurz vor dem Abgrund war ein grüner Lastwagen stehengeblieben. "Der hatte wohl das meiste Glück", sagte Gianni, der in einem Sportgeschäft in der Nähe eingekauft hatte. Die Brückenteile waren mit großer Wucht auf den Erdboden geknallt: Das größte Stück war in den Polcevera-Fluss gefallen, andere Teile lagen auf Bahngleisen, einige Teile trafen umliegende Fabrikhallen. Zum Zeitpunkt des Einsturzes war Ferienzeit in Italien und die Fabriken geschlossen. Im August steht Italien still. Nur deshalb waren am Ende wohl nicht noch mehr Opfer zu beklagen.