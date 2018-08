Für diesen Samstag ist das Staatsbegräbnis für die Opfer des Brückeneinsturzes in Genua angesetzt. Doch viele Hinterbliebene wollen das nicht. Die Familien von 17 der offiziell bestätigten 38 Opfer hätten sich so entschieden, berichtet die Zeitung "Corriere della Sera". Sie begründeten dies mit Wut auf das Versagen des Staates und planten eine private Trauerfeier und Beisetzung im jeweiligen Heimatort. In sieben Fällen wollten sich die Angehörigen im Laufe des Freitags entscheiden, so die Zeitung.