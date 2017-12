Der abgelegene, ländliche Raum ist neuerdings in aller Munde, oft im Zusammenhang mit "abgehängt". Die Alpen sind so etwas wie die Peripherie im Herzen Europas. Doch wie schlägt sich die Region angesichts von Landflucht und Globalisierung? Gar nicht so schlecht, findet Marius Mayer, Professor für Wirtschaftsgeographie in Greifswald. Was allerdings den ausufernden Güterverkehr angeht, so fordert er, die Transitgebühren für Lkw so stark zu erhöhen, "dass die Bahn zum attraktivsten Anbieter wird".