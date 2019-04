Unbeirrt hält das Bundesinnenministerium auch an diesem Montag an seinem Plan fest: Das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" von Horst Seehofer solle am Mittwoch ins Kabinett eingebracht werden, so eine Sprecherin am Mittag in der Regierungspressekonferenz. Noch aber läuft die so genannte "Verbände- und Länder-Anhörung" - ein übliches Verfahren, in dem die Bundesländer die Gelegenheit bekommen, den Gesetzentwurf zu prüfen. Und die Stellungnahmen der Bundesländer, die im Laufe des Tages via E-Mail im Berliner Ministerium eintrudeln, sind so harsch und deutlich in ihrer Kritik wie selten. Mehrere der Stellungnahmen liegen dem ZDF exklusiv vor.