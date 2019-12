Britische Royals besuchen den Weihnachtsgottesdienst.

Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Der kleine Prinz George (6) und seine Schwester Prinzessin Charlotte (4) haben erstmals am traditionellen Weihnachtsgottesdienst der Royals in einer Kirche im englischen Sandringham teilgenommen.



Sie kamen an der Hand ihrer Eltern Prinz William und Herzogin Kate in die St. Mary Magdalene Kirche. Ihr erst einjähriger Bruder Louis blieb zu Hause. Die Royals feiern das Weihnachtsfest traditionell auf dem Landsitz der Queen (93) in Sandringham. Die Königin wurde mit dem Auto zur Kirche gefahren.