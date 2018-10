Wissen Sie, wo Georgien ist? Hinter der Türkei und unterhalb Russlands, auf dem Weg in den Iran. Georgien - das ist so klein und dabei alt, ehrwürdig und voller antiker Mythen. Vom Berg Kasbeg etwa, ganz im Norden des Landes, kurz vor der Grenze zu Tschetschenien, heißt es, man hätte an ihn Prometheus gefesselt. Heute kann man ihn erklettern, drei Tage soll man für die 5.047 Meter brauchen - und dann kann man herunterschauen auf die berühmte "georgische Heerstraße". Auf der kamen sie bis heute alle, auf dem Weg von Moskau, und reisten in die georgische Hauptstadt: Dumas und Tolstoi, Lermontov und Tschechov. Und bis heute treibt es sie alle nach Tbilissi - der Hauptstadt, dem Paris des Ostens, Ausgangspunkt der Seidenstraße, Karawanserei und Kreuzung auf dem Weg von Europa nach Asien.