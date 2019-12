Am Montag geht es vor allem darum, dass das fast alltägliche Blutvergießen auf europäischem Boden endlich gestoppt wird. Heiko Maas, Bundesaußenminister

Die diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland überschattet den am Montag in Paris stattfindenden Ukraine-Gipfel. "Trotz der schwerwiegenden Fragen, die wir zwischen Berlin und Moskau gerade zu besprechen haben - am Montag geht es vor allem darum, dass das fast alltägliche Blutvergießen auf europäischem Boden endlich gestoppt wird", so Bundesaußenminister Heiko Maas.