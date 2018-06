Georgiens Regierungschef Georgi Kwirikaschwili ist zurückgetreten Quelle: Laurent Dubrule/EPA/dpa

Der georgische Regierungschef Georgi Kwirikaschwili ist zurückgetreten. Der 50-Jährige begründete seine Entscheidung mit zunehmender Kritik der Kabinettsmitglieder an seinem wirtschaftspolitischen Kurs.



"In den vergangenen Monaten waren Fragen aufgekommen, bei denen unsere Positionen auseinandergingen", sagte Kwirikaschwili. Seit Ende Mai gibt es Proteste in Georgien, die sich teilweise auch gegen die Regierung richteten. Offiziell hat der Rücktritt aber nichts mit den Kundgebungen zu tun.