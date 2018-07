Im Skandal um massenhaft gepanschte Krebsmedikamente hat das Landgericht Essen einen Apotheker zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Richter waren überzeugt, dass in der Apotheke des 48-Jährigen in Bottrop Infusionslösungen getreckt, bei den Krankenkassen aber voll abgerechnet wurden.



Im Urteil ist von mehr als 14.000 Medikamenten die Rede, die in ihrer Qualität nicht unerheblich gemindert waren. Die Richter verhängten ein lebenslanges Berufsverbot. Der Angeklagte hatte sich nicht geäußert.