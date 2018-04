"Wenn man so ein Machwerk auszeichnet, dann stellt sich schon die Frage, wie vertrauenswürdig ist dieser Preis", kommentierte Johannes Fechner, Sprecher für Verbraucherschutz der SPD-Bundestagsfraktion, die Wurstprämierung. Die DLG verlasse sich offenbar auf die Herstellerangaben, kritisierte Fechner. Der Sprecher für Verbraucherschutz der CSU im Bundestag, Volker Ullrich fordert: "Der Verbraucher muss klar und deutlich erkennen können, was denn tatsächlich in der Wurst ist". Dafür reiche das DLG-Siegel nicht aus. "Wir brauchen andere und bessere Siegel".