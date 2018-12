Die Autoren der Studie hantieren mit Schädeln der Dinosaurier.

Quelle: WitmerLab/Ohio University/eurekalert/dpa

Die Nasengänge von Ankylosauriern ermöglichten wohl einen effizienten Wärmeaustausch zwischen Körper und Luft und sorgten so für eine Kühlung des Gehirns. Das schließen Wissenschaftler der Ohio University in Athens (Ohio, USA) aus Computersimulationen.



Jason Bourke und Kollegen rekonstruierten die Nasenhöhlen von Panoplosaurus mirus und Euoplocephalus tutus und simulierten das Fließen der Luft und den Wärmeaustausch. Ihre Studie wurde in der Zeitschrift "PLOS ONE" veröffentlicht.