CSU-Generalsekretär Markus Blume. Archivbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die CSU will Anfang September ihr Klimakonzept "4k" beschließen. Der Parteivorstand werde bei seiner Klausurtagung einen Beschluss fassen, sagte Generalsekretär Markus Blume.



Zurzeit stehe die Kfz-Steuer im Fokus. Dafür seien die Vorschläge Alexander Dobrindts ein "wichtiger Beitrag", so Blume. Er bezieht sich auf Dobrindts Aussage im Münchner "Merkur", die Kfz-Steuer solle sich aus CSU-Sicht künftig nicht mehr primär am Hubraum orientieren. Man wolle "eine deutlich höhere CO2-Komponente".