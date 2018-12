Türkische Panzer an der Grenze zu Syrien. Archivbild

Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Die USA lehnen eine weitere Militäroffensive der Türkei gegen kurdische Truppen im Nordosten Syriens entschieden ab. "Eine einseitige Militäroffensive in Nordostsyrien von jeglicher Seite ist sehr bedenklich, besonders, weil sich US-Truppen dort oder in der Nähe aufhalten könnten", sagte Sean Robertson, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Ein solcher Schlag wäre "inakzeptabel".



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte eine weitere Militäroffensive in Syrien angekündigt.