In der SPD werden die Kosten für die geplante Studie zu psychischen Folgen von Abtreibungen kritisiert. "Ein Skandal, für solchen Unsinn Millionen auszugeben", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post der "Bild am Sonntag".



Nach Informationen der Zeitung erhält das Gesundheitsministerium für die Untersuchung in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 jeweils 1,25 Millionen Euro zusätzlich. Das Ministerium wollte den Bericht am Sonntag nicht kommentieren.