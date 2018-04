In Karlsruhe wurde ein terrorverdächtiger Deutscher festgenommen. Quelle: Uli Deck/dpa

Nach der Festnahme eines terrorverdächtigen Deutschen wird der Mann dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Spezialkräfte der Polizei hatten den 29-Jährigen am Mittwoch in Karlsruhe festgenommen.



Er sei dringend verdächtig, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben, teilte der Generalbundesanwalt mit. Demnach soll der Mann in Karlsruhe einen Anschlag mit einem Fahrzeug geplant und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt haben.