Nach den jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts erhalten noch 12,7 Prozent aller Studierenden Bafög. Archivbild.

Unmittelbar vor der ersten Beratung der geplanten Bafög-Reform im Bundestag haben die Grünen den Gesetzentwurf von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) als unzureichend kritisiert.



Karliczek will die staatliche Unterstützung anheben. So soll der Förderhöchstbetrag in zwei Stufen von monatlich 735 auf 861 Euro erhöht werden. Der Wohnzuschlag soll ebenfalls steigen. Grünen-Bildungsexperte Kai Gehring kritisierte dies als "Kleckerschritte" und forderte eine "stattliche Erhöhung".