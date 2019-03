Verleger wollen die Urheberrechtsreform. Symbolbild

Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Mit einem offenen Brief fordern Verleger die EU-Abgeordneten dazu auf, der geplanten Urheberrechtslinie zuzustimmen. "Wir brauchen ein Internet, das fair und nachhaltig für alle ist", heißt es in dem Brief, den rund 230 Organisationen aus der Verlags- und Kreativbranche unterzeichnet haben.



Die Einigung sieht ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage vor und deutlich mehr Pflichten zum Urheberrechtsschutz für Internet-Plattformen. Kritiker fürchten eine Zensur durch automatisierte Upload-Filter.