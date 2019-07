Um eine deutschlandweite Entsorgung zu gewährleisten, sei außerdem ein Fortbestand des GRS nötig – doch der sei gefährdet, meint Chryssos. Weil Hersteller vermehrt auf eigene Systeme setzen, drohe das Solidarsystem zu kollabieren, heißt es. Hohe Kosten einer flächendeckenden Rücknahme können angesichts des Negativtrends nicht länger getragen werden. Die mögliche Folge: Ein fachgemäßes Entsorgen von Batterien sei in entlegenen Regionen Deutschlands dann nicht mehr sichergestellt. Damit es nicht so weit kommt, soll das Rücknahmesystem neu durchdacht und eine faire Verteilung per Gesetz geregelt werden.



Denn nach wie vor gilt: Verbraucher müssen alle anfallenden Altbatterien und Altakkumulatoren im Handel oder an Sammelstellen wie Wertstoffhöfen abliefern. Eine unsachgemäße Entsorgung kann je nach Bundesland zwischen 50 und 2.500 Euro kosten. Hersteller stehen unterdessen in der Pflicht, die Kosten der Rückgabe und der umweltverträglichen Entsorgung der gesammelten Batterien zu tragen. Neben den Gerätebatterien gilt das Batteriegesetz auch für Fahrzeugbatterien.