Der Neubau eines Einfamilienhauses. Symbolbild

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Die Kommunen sollen mit der geplanten Grundsteuerreform ein Druckmittel für den Wohnungsbau bekommen. Die so genannte Grundsteuer C für bislang unbebaute Flächen solle wieder eingeführt werden, kündigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) an. Damit könnten ungenutzte Flächen höher besteuert werden.



Die Regelung ist Teil seines umfassenderen Reformvorschlags, zu dem nun Beratungen zwischen den Ministerien beginnen. Die Neuregelung der Grundsteuer soll bis Ende 2019 kommen.