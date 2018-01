Prototyp der neuen Grenzmauer zwischen Mexiko und den USA. Quelle: Alejandro Tamayo/San Diego Union-Tribune via ZUMA/dpa

US-Präsident Donald Trump will Mexiko weiterhin für eine von ihm geplante Mauer an der mehr als 3.100 Kilometer langen Grenze zwischen beiden Ländern zahlen lassen. "Sie können dafür indirekt über NAFTA zahlen", sagte er dem "Wall Street Journal" mit Blick auf mögliche neue Regelungen in dem Freihandelsabkommen.



NAFTA wird derzeit zwischen den USA, Kanada und Mexiko neu verhandelt. "Wisst ihr was? Mexiko zahlt", sagte Trump dem Blatt. Mexiko erteilte Trumps Plänen erneut eine Absage.