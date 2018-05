Die bisher größte Demo war am Donnerstag in München. Quelle: Felix Hörhager/dpa

Knapp 2.000 Menschen haben in mehreren Städten Bayerns gegen die geplante Neuregelung des Polizeiaufgabengesetzes protestiert. Die größte Demonstration fand in Bamberg statt. Laut Polizei kamen rund 1.500 Menschen zusammen.



Kritiker stören sich vor allem an dem Begriff der "drohenden Gefahr". So soll die Polizei künftig bereits bei einer "drohenden" und nicht erst bei einer "konkreten Gefahr" tätig werden dürfen. Umstritten ist auch die Auswertung von DNA-Spuren bereits zu Fahndungszwecken.