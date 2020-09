Syrische Soldaten bei einer Militärübung. Archivbild

Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Syrien hat seinen Nachbarn Türkei vor einem Einmarsch gewarnt. Syrien werde sein Territorium verteidigen und keine Besetzung der "syrischen Erde" akzeptieren, zitierte "Al-Watan" Vize-Außenminister Al-Makdad. Es ist das erste Mal, dass sich die syrische Regierung zu der geplanten Offensive äußert.



Al-Makdad rief die Kurden zudem auf, zurück an die Seite der Regierung in Damaskus zu kommen und sich nicht "selbst in die Hölle zu stürzen", nachdem die Kurden von den USA im Stich gelassen worden seien.