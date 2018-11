Auf die Frage, ob man zur Klärung der Situation nicht die Kommunikation und Funksprüche öffentlich machen wolle, sagte der russische Botschafter Sergej J. Netschajew im ZDF, dass die russischen Grenztruppen die Schiffe angefragt hätten "per Rundfunk und anderer Möglichkeiten". Man habe aber keine Antwort erhalten. Er sagte weiter, dass man in "engem Kontakt" mit deutschen und französischen Kollegen stehe. "Wir sprechen mit allen, die mit uns sprechen wollen. Das bedeutet auch mit den deutschen und französischen Partnern."



Die Eskalation des Konflikts zwischen Kiew und Moskau sorgt auch für neue Spannungen zwischen Russland und dem Westen: US-Präsident Trump sagte der "Washington Post", sein geplantes Treffen mit Putin am Rande des G20-Gipfels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires werde "vielleicht" nicht stattfinden. Er warte zunächst auf einen Bericht seiner Sicherheitsberater zum Zwischenfall vor der Krim. Der Kreml geht aber weiterhin davon aus, dass das Treffen am Rande des am Freitag beginnenden G20-Gipfels stattfinden wird. "Die Vorbereitung geht weiter, das Treffen ist vereinbart", sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow in Moskau.