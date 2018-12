Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU. Archivbild

Der neue CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak will die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags im kommenden Jahr in der Großen Koalition durchsetzen. Das sagte er der "Rheinischen Post".



Es könne nicht sein, dass eine 1991 befristet eingeführte Abgabe im Jahr 2020 immer noch erhoben werde. "Mit dem Auslaufen des Solidarpakts Ost Ende 2019 muss auch der Soli für alle Steuerzahler weg", so Ziemiak. Bislang ist vereinbart, ab 2021 beim Soli 90 Prozent der Zahler vollständig zu entlasten.