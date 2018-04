Doğan, der seinen Rückzug mit seinem Alter begründet, will sein Lebenswerk an jemanden übergeben, der nur wenig jünger ist als er selbst. Mit 79 Jahren scheint der Bau- und Immobilienmogul Erdoğan Demirören noch lange nicht satt. 2011 erwarb er von Doğan bereits die Zeitungen "Milliyet" und "Vatan", die seitdem weitaus weniger regierungskritisch berichten. Im Gegenzug erhielten seine Bauunternehmen lukrative Bauaufträge. Demirören gilt als Unterstützer von Präsident Erdoğan, und sollte der geplante Übernahme-Coup gelingen, dürfte er die Medienlandschaft in der Türkei nachhaltig verändern. Vermutlich nicht in Richtung Pluralität und Meinungsvielfalt, sondern eher in Richtung einer regierungsfreundlichen Berichterstattung.