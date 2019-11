Zwei kleine Geschenke liegen auf Banknoten. Symbolbild

In Deutschland wird wohl auch in diesem Jahr wieder viel Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) hervor.



Demnach wollen die Verbraucher mit durchschnittlich 281 Euro (Vorjahr: 282 Euro) fast genauso viel Geld auszugeben wie im Rekordjahr 2018. Rund jeder Zweite (56 Prozent) will dabei Geld und Gutscheine verschenken. Lebensmittel und Süßwaren belegten bei der Umfrage Rang zwei im Geschenke-Ranking.