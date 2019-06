Köln-Chorweiler, Mitte Juni 2018: Einsatzkräfte mit dicken Schutzanzügen und Atemmasken haben in einem Hochhauskomplex unweit der Zentrale des Bundesamts für Verfassungsschutz das Kommando übernommen. In einer Wohnung in der Kölner Trabantenstadt suchen die Experten nach gefährlichen Substanzen, die sich der heute 30-jährige Tunesier Sief Allah H. beschafft haben soll - um einen islamistischen Anschlag mit einer hochgiftigen Biowaffe vorzubereiten.