Kramp-Karrenbauer (l.), Merz (m.) und Spahn in Leipzig.

Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den CDU-Vorsitz haben den betroffenen Regionen beim geplanten Kohleausstieg Unterstützung zugesagt. Im Gegensatz zu den Grünen denke die CDU nicht nur an den Klimaschutz, sondern auch an die Menschen, die betroffen seien.



Das sagte der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz auf einem Landesparteitag der sächsischen CDU in Leipzig. Ähnlich äußerten sich auch CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn.