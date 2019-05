Wenn ein Lehrling Potenzial hat, dann zahle ich ihm von mir aus mehr. Aber ich bin ein Gegner davon, wenn der Staat mir das vorschreibt.

In seinen Friseursalons hat Strese bislang drei, manchmal auch vier Lehrlinge. Das war die vergangenen Jahrzehnte so. Damit soll Schluss sein, sollte es zum Mindestlohn von anfangs 515 Euro kommen. "Natürlich kann man von 500 Euro nicht komplett leben, auch von 1.000 Euro nicht. Aber dafür ist eine Lehre ja auch nicht da", sagt er. "Genau wie Schüler auch, sind die Lehrlinge in der Ausbildungszeit zu Hause verankert und werden von den Eltern unterstützt."