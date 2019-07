Das Logo der Deutsche Bank in Frankfurt am Main. Symbolbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Die Pläne der Deutschen Bank mit einem Radikalumbau und der Streichung Tausender Jobs sind an der Börse zunächst positiv aufgenommen worden. Die Aktien setzten ihren jüngsten Erholungskurs am Morgen mit plus 3,9 Prozent auf 7,45 Euro fort.



Rund 18.000 Vollzeitstellen will die Bank in den nächsten Jahren weltweit streichen - und das möglichst sozialverträglich. Bis Ende 2022 soll die Zahl der Vollzeitstellen von zuletzt gut 91.500 auf etwa 74.000 sinken.