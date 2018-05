Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA). Quelle: Daniel Karmann/dpa

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, hat sich in der "Welt am Sonntag" gegen ein Punktesystem bei der geregelten Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland ausgesprochen. "Es sollten nur diejenigen nach Deutschland kommen dürfen, die bereits die Zusage für einen Arbeitsplatz hierzulande haben", so Scheele.



Es sollten "wirklich Fachkräfte ins Land geholt werden und keine Ungelernten", so Scheele weiter. Entsprechend streng sollten die Vorgaben sein.