Vanessa Mai im Hamburger Mehr-Theater. Quelle: Markus Scholz/dpa

Schlagerstar Vanessa Mai liegt nach einem schweren Probenunfall im Krankenhaus und wird untersucht. Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" verletzte sich die 25-Jährige am Samstag vor einem Auftritt in Rostock bei einer Bühnenprobe mit einem Tänzer schwer am Rücken.



Nach Informationen der Zeitung verlor sie kurz das Bewusstsein. Ein Notarzt habe Mai künstlich beatmet, bevor sie in eine Klinik gebracht worden sei. Das für Samstagabend geplante Konzert in Rostock wurde kurzfristig abgesagt.