Aktienkurve auf einer Anzeigetafel steigt an. Archivbild Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Rom ist der italienische Aktienmarkt mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex FTSE MIB rückte um 1,80 Prozent auf 22.800,79 Punkte vor.



Neben dem Aktienmarkt legten auch der Euro und italienische Staatsanleihen zu. Am Markt wurden die Kursgewinne mit der vorerst gescheiterten Regierungsbildung durch populistische Kräfte in Italien begründet. "Die Politik sorgt für Wirbel in der Eurozone", schrieben die Experten von HSBC.