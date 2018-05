Der geräumte Hannibal-Hochhauskomplex in Dortmund. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Hunderte Mieter des im September geräumten Hannibal-Hochhauses in Dortmund müssen den Jahreswechsel in fremden Wohnungen verbringen. Die wenigsten haben eine neue dauerhafte Bleibe gefunden.



Knapp drei Monate, nachdem der riesige Komplex aus Brandschutzgründen geräumt wurde, leben die meisten der 752 Bewohner weiter in Übergangslösungen. Wann sie zurück können oder eine reguläre Alternative erhalten, steht nicht fest. Wie es aussieht, haben erst rund 200 Betroffene eine neue Wohnung gefunden.