Knaus: Die Idee, dass wir in Nordafrika Lager aufbauen, um Leute abzuhalten, ist eine Illusion. Zum einen gibt es kein Land in Nordafrika, das dazu bereit ist. Zum anderen würde das nichts verhindern. Denn die, die in Boote steigen, sind zum Großteil Menschen, die wissen, dass sie in einem Asylverfahren keinen Schutz bekommen. Die würden sich auch nicht in ein Lager setzen, um ein Jahr auf die Ablehnung ihres Antrags zu warten. Die würden sich weiterhin in Boote setzen. Was wir wirklich machen müssten, ist, in Kooperation mit den Herkunftsländern klar zu machen, dass Menschen ohne Schutzanspruch schnell wieder in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden.



heute.de: Ist die EU noch in der Lage, ihren eigenen moralischen Ansprüchen gerecht zu werden?