"Im März 2016 sah es auch hoffnungslos aus, wir haben sechs Monate für das EU-Türkei-Abkommen oder etwas ähnliches geworben und dann ist es dazu gekommen, weil der Druck groß war und weil die Regierungen letztlich erkannt haben: Sie müssen handeln. Und ich hoffe, dass das Gleiche wieder passiert", sagte er im ZDF.



Insgesamt gebe es einen Wettkampf der Systeme in Europa, so Knaus. Auf der einen Seite Staaten wie Italien mit Innenminister Matteo Salvini, die Migration dadurch regelten, "jeden, der kommt, einfach nicht zu retten oder nach Libyen zurückzubringen. Egal was dann passiert, egal was das Recht sagt, egal was der Europäische Menschenrechtsgerichtshof sagt". Auf der anderen Seite stünden Staaten wie Spanien, die Menschen nicht ertrinken lassen oder zurückschicken wollten. "Die Frage ist, was passiert dann. Und was wir vorschlagen ist, dass die EU im Grunde genommen beides machen kann", sagte Knaus.