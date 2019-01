Das deutsche Messstellennetz ist nahezu flächendeckend. Derzeit wird in Deutschland an rund 500 Stationen NO2 gemessen. Die gültige EU-Karte für Luftreinhaltung - das European Monitoring and Evaluation Programme - offenbart allerdings eine unterschiedliche Einrichtung von Messstationen. So gibt es in Österreich 148 Stickstoffdioxid-Messstellen. In Griechenland, Polen und Rumänien dagegen liegt die Zahl der Messstationen nur im einstelligen Bereich.