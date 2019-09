Nach dem Kunstfund in der Schwabinger Wohnung von Cornelius Gurlitt wurde im November 2013 die Taskforce "Schwabinger Kunstfund" gegründet, um die Provenienzen der in München und Salzburg entdeckten Kunstwerke zu ermitteln. Da Gurlitts Vater Hildebrand Kunsthändler in der NS-Zeit und einer der wichtigsten Einkäufer für die Größen der Nationalsozialisten war, galt es, die Kunstwerke zu identifizieren, die zwischen 1933 und 1945 unrechtmäßig verfolgungsbedingt entzogen wurden.

Das Projekt "Provenienzrecherche Gurlitt" ist das Nachfolgeprojekt der Taskforce, die im Januar 2016 ihren Abschlussbericht vorlegte. Die Provenienzforschung zu den Kunstwerken und die Erschließung des schriftlichen Nachlasses werden von rund 20 Wissenschaftlern durchgeführt.