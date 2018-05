Der Parteienforscher Niedermayer widerspricht Gabriel Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Politologe Oskar Niedermayer stimmt der Kritik des früheren SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel an der Wahlkampfstrategie seiner Partei nur in Teilen zu. "Es war nicht falsch, auf soziale Gerechtigkeit zu setzen, das ist der traditionelle Markenkern der SPD, der von den Leuten erwartet wird", sagte Niedermayer der dpa.



Allerdings sei die SPD viel zu lange vage geblieben und habe die These der sozialen Schieflage nicht mit konkreten Problemen etwa in Pflege und Rente unterfüttert.