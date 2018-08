Wir sind uns bewusst, dass wir das verursacht haben. Trainer Ekkapol Chantawong zur Schuldfrage

Dann kam der Trainer dran: Ekkapol Chantawong (25), verantwortlich dafür, dass das Team trotz aller Warnungen mitten in der Regenzeit in die Höhle stieg. Angeblich kam die Idee von ein paar Jungen, die zuvor noch nie dort waren. Als das Thema zur Schuldfrage wechselte, sprach der frühere Mönch in der Mehrzahl: "Wir sind uns bewusst, dass wir das verursacht haben." Heute würde er mit den Jungen nicht mehr in die Höhle gehen. Davon, dass er selbst strafrechtlich belangt werden könnte, redet in Thailand inzwischen niemand mehr.



Am größten ist die Verehrung jedoch für den Marinetaucher Saman Kunan (38), der bei den Vorbereitungen für die Rettungsaktion ums Leben kam. Der Ex-Militär wurde posthum vom König um sieben Ränge nach oben befördert. So etwas gab es in der jüngeren Geschichte des Landes noch nie. Auch die Kinder weinten, als sie - mit mehr als einer Woche Verspätung - von seinem Tod erfuhren. Mit einem Porträt in Goldrahmen erinnerten sie auch am Mittwoch an ihn. Es war der traurigste Moment der anderthalb Stunden.