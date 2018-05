Die Deutsche Fußball Liga muss sich grundsätzlich an Mehrkosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen der Bundesliga beteiligen.



Das Oberverwaltungsgericht Bremen erklärte Gebührenforderungen des Bundeslandes Bremen in einer Berufungsentscheidung für rechtens und hob ein Urteil der Vorinstanz auf. Die Liga sei auch wegen der Sicherheitsleistungen der Polizei wirtschaftlich erfolgreich, so das Gericht. Eine Beteiligung sei nicht allein deshalb auszuschließen, weil Sicherheit Kernaufgabe des Staates sei. Die DFL kündigte an, beim Bundesverwaltungsgericht Revision einzulegen.