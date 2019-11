Streckenradar-Messgerät an der B 6 bei Laatzen. Archivbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Ob das bundesweit erste Streckenradar zur Geschwindigkeitskontrolle rechtmäßig ist, entscheidet in der kommenden Woche das niedersächsische Oberverwaltungsgericht. Die Richter prüfen am Mittwoch, ob das im Mai in Kraft getretene niedersächsische Polizeigesetz als rechtliche Grundlage ausreichend ist.



Die Anlage an der B 6 bei Laatzen ermittelt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer zwei Kilometer langen Strecke - nicht nur an einer Stelle. Dafür werden kurz die Kennzeichen aller vorbeifahrenden Autos erfasst.