Streckenradar-Messgerät an der B6 in Hannover

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Anderswo in Europa wird das Streckenradar seit Jahren zur Tempokontrolle genutzt - in Deutschland ist diese Art Blitzer dagegen ein Novum. Seit zwei Monaten ist eine solche Anlage bei Hannover in Betrieb - aber es gibt Bedenken. Das Verwaltungsgericht Hannover verhandelt heute über eine Klage. Ein Anwalt bringt den Datenschutz ins Spiel: Das Streckenradar stelle einen starken Eingriff in die Grundrechte der Bürger dar, argumentiert er. Ist es zulässig, Kennzeichen aller Autofahrer zu erfassen, um ein Tempolimit auf einem längeren Straßenabschnitt zu kontrollieren? Das ist die Frage, über die die Richter entscheiden müssen. Fragen und Antworten: